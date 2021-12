O cantor Maurílio, 28, dupla de Luiza que sofreu três paradas cardíacas após uma gravação de DVD, segue internado em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital de Goiânia (GO). Porém, segundo último boletim médico, ele continua a apresentar melhora do quadro clinico e sinais de atividade neurológica.

“O paciente segue em hemodiálise, reagindo bem a terapia até o momento. Apresenta evolução importante dos sinais vitais, tendo sido possível diminuir ainda mais as medicações para controle da pressão e dos parâmetros do respirador”, diz trecho da nota.

De acordo com o hospital, está prevista a passagem de uma sonda nasoenteral e o início de uma dieta apropriada por essa via. Em sua rede social, a esposa de Maurílio, Luana Ramos, comemorou a melhora. “Um pouco sobre o sentimento de ontem que compartilhei no Twitter. Força, Maurílio”.

Nos Stories do Instagram, Luana gravou vídeos do hospital dizendo que nas últimas 24 horas ele teve uma melhora significativa, apesar do estado grave. “Estamos confiantes, e eu queria pedir aqui para vocês o apoio, a oração e os pensamentos positivos que ele vai sair dessa situação”, disse.

“Ele está respondendo às medicações e reagindo”, completou ela. Em seguida, Ramos agradeceu pelas mensagens de apoio que vem recebendo e pediu para que os fãs se atentassem às notas oficiais sobre a saúde do cantor.

Maurílio sofreu um tromboembolismo pulmonar -obstrução de uma das artérias pulmonares- e três paradas cardíacas. O incidente ocorreu na madrugada da última quarta-feira (15) e, no mesmo dia, a Work Show, escritório que cuida das apresentações da dupla, cancelou dois shows que eles fariam, nos dias 17 e 18, nas cidades de Sorriso e Glória d’Oeste, ambas no Mato Grosso.

Do lado de fora do hospital, um grupo de fãs fez orações e cantou louvores para dar força ao artista.