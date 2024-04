Após sentir ‘mau pressentimento’, jovem volta para casa e encontra parente morto

Testemunha que estava próximo do local afirmou ter ouvido três disparos de arma de fogo

Maria Luiza Valeriano - 13 de abril de 2024

Testemunha relatou ter ouvido três tiros (Foto: Reprodução)

Um jovem de 19 anos foi brutalmente atacado a tiros dentro da própria casa no Setor Morada Nova, em Piranhas, na madrugada deste sábado (13).

De acordo com a prima da vítima, de 23 anos, ela havia saído de casa com uma amiga, de 17 anos, para ir até uma festa por volta da 1h30. No entanto, um ‘mau pressentimento’ as levou a retornar à residência após apenas 20 minutos.

Ao voltar, constatou que as entradas da casa estavam trancadas e, ao abrir a porta da sala, encontrou o jovem já caído no chão, coberto de sangue. Neste momento, as duas correram e adentraram no carro de um amigo, estacionado do lado de fora, conforme o relato.

Assim, a testemunha foi para a casa da irmã, quando solicitou socorro. Na sequência, já retornou a casa onde o crime havia acontecido, se deparando com profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) – momento em que o óbito foi constatado no local.

Questionada, uma testemunha que estava próximo do local afirmou ter ouvido três disparos de arma de fogo por volta da 1h30.

Segundo relatos da familiar, a vítima vinha sendo ameaçada de morte por um indivíduo devido a conflitos amorosos envolvendo uma ex-namorada. Durante a perícia, a Polícia Militar (PM) encontrou uma balança e uma quantidade de maconha.

A Polícia Civil (PC) também esteve presente e investiga o caso.