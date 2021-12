Esta é a frequência correta com que você deve lavar a sua garrafinha de água

Se você é do time que está cada vez mais empenhado em beber bastante água e que anda para todo lado com sua própria garrafinha, esse texto é para você! Por mais que abandonar as garrafinhas descartáveis seja um ato muito ecológico, você sabia que existe uma frequência correta para lavar a sua garrafinha de água?

Ok, depois da nossa indagação, concordamos que lavar esse utensílio é um pouco difícil, seja pelo formato, seja por pensar que não há necessidade. Afinal, só água passou por ali, né? Errado! Basicamente, a umidade é uma excelente propagadora de micro-organismos. Por isso, as garrafas d’água devem ser lavadas todos os dias.

Como lavar sua garrafinha de água?

Mais do que se livrar dos germes, mofo e odor, manter a higiene nas garrafas é fundamental. Foi pensando nisso que vamos te apresentar algumas maneiras de limpar. Veja:

Detergente e água quente

Em resumo, associando um pouco de detergente com água quentinha, teremos um ótimo limpa-garrafinha. Assim, coloque a água dentro do utensílio e um pouco de sabão, agite e enxágue. Pronto! Essa técnica é ótima, principalmente, se a garrafa for de aço inoxidável.

Vinagre

Em seguida, não é segredo para ninguém que o vinagre é um perfeito desinfetante, desengordurante e neutralizador de odores. Por isso, se sua garrafa for de plástico, adicione um pouco de vinagre branco e água, deixe agir por um tempo e enxague depois. Sua garrafinha será novinha!

Bicarbonato de sódio

A seguir, com uma colher de bicarbonato dissolvida em água, teremos um ótimo agente na limpeza de sua garrafinha. Logo, deixe agir por um tempo e depois lave como de costume.

Escova

Por fim, nossa última dica é: tenha uma escova! Assim, independente da técnica usada, tenha uma escova específica para garrafas, para higienizar com maestria seu utensílio.

