Aprenda em 6 passos o jeito mais fácil e correto de lavar o seu liquidificador

Vamos confessar, pelo formato, os liquidificadores devem ser o aparelho mais desconfortável para lavar. Isso porque, além de molhar o antebraço com água e sabão, seu esforço pode não render os melhores resultados, pois as lâminas acumulam restos de comida no fundo e impedem a limpeza. Por isso, aprenda hoje 6 passos de como lavar o seu liquidificador.

6 passos de como lavar o seu liquidificador:

O segredo é tirar proveito de como o aparelho funciona a seu favor. Assim, será mais rápido do que a limpeza normal. Veja:

1. Primeiro, enxágue seu liquidificador com água. Todavia, evite molhar o fundo ou a base, mas tente remover detritos maiores com um pouco de água;

2. Em seguida, despeje água até a metade, melhor se for água quente;

3. Depois disso, adicione sabão (detergente). Aliás, não exagere, só um pouquinho é o suficiente, lembre-se que espuma;

4. Agora, ligue a máquina e deixe agir por 30 segundos ou um minuto, pode ser contínua ou em pulsos;

5. A seguir, jogue fora a água e enxágue;

6. Por fim, lembre-se de ensaboar o exterior do aparelho antes de deixá-lo secar.

