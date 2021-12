Mega operação do Governo suspende a comercialização de 24 marcas diferentes de azeite em Goiás

Uma mega operação do governo federal resultou na suspensão da venda de 24 diferentes marcas de azeite de oliva em Goiás.

Realizada pelo Ministério da Agricultura – com apoio da Anvisa, Vigilâncias Sanitárias estaduais e municipais, Ministério Público e Polícia Civil – a fiscalização também proibiu o comércio em outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Paraná e Santa Catarina.

Ao todo, 151.449 mil garrafas foram retiradas das prateleiras por conta de irregularidades nos registros, adulteração de dados, fábricas clandestinas e até mesmo misturas desconhecidas na composição das mercadorias.

A fraude no azeite é uma das mais populares no ramo de alimentos, muito por conta da facilidade de simular a aparência e composição do produto, geralmente através do uso de corantes e óleos alternativos.

Por isso, é sempre importante se atentar aos preços excessivamente atraentes.

Confira, a seguir, a lista completa das marcas que foram taxadas como irregulares pelo Ministério da Agricultura.