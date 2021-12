Simaria Mendes respondeu durante um show neste sábado (18), em São Paulo, a razão pela qual não aceitou as investidas do cantor João Gomes. “Vou fazer 40 anos no ano que vem. O João tem 19 anos. Eu poderia ser mãe dele”, explicou a cantora, que faz dupla com a irmã Simone, em um vídeo publicado no Instagram de entretenimento Central da Fama.

A argumentação de Simaria veio após o cantor ter contado durante participação no The Noite (SBT) desta quarta-feira (15), que havia cortejado a artista sem sucesso. “Passei a noite todinha paquerando, chamando para dançar, para depois ela [Simaria] dizer assim: ‘ah, meu filho, eu vejo você como um menino’. Aí eu desisti”, disse, aos risos, após elogiar a cantora.

Natural de Serrita, em Pernambuco, João Fernando Gomes Valério tornou-se um fenômeno na internet com sucessos do piseiro que compõem o álbum “Eu Tenho a Senha”. Atualmente, o cantor já soma mais de nove milhões de seguidores no Instagram e seis milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Já Simaria, anunciou em agosto o fim do casamento com Vicente Escrig, com quem estava casada havia 14 anos e tem dois filhos, Giovanna, 9, e Pawel, 5. “Foi uma decisão pensada, com muita clareza. Tivemos momentos lindos juntos, dois filhos maravilhosos, que são as nossas maiores riquezas”, disse ela na ocasião. “Pretendo, a partir de agora, ser ainda mais feliz, mesmo sem o homem que amei muito um dia.”