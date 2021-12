6 filmes na Netflix para assistir agarradinho com o amor

O final de ano está mais próximo do que nunca, férias chegando e nada melhor do que bons filmes românticos para curtir a companhia do crush, não é?

Pensando nisso, o Portal 6 separou uma lista maravilhosa, com os melhores filmes românticos para você assistir agarradinho com o amor.

6 filmes românticos da Netflix que vai te fazer apaixonar ainda mais

1. Com amor, Anônima

Neste romance juvenil, dois adolescentes se conhecem por acaso, através de uma mensagem de WhatsApp enviada por engano.

Depois disso, eles iniciam um contato constante, dando vida a amizade virtual, que acaba se transformando em um romance.

O que eles não sabiam é que já se conheciam na vida fora das telas dos celulares.

Com vários sonhos em comum, a dupla vive uma trama recheada de tecnologias, retratando a realidade atual dos adolescentes.

2. A última carta de amor

Já esse drama romântico retrata o passado de uma jovem, que acordou sem memória.

O caso se passou na década de 60, em Londres, quando ela descobre que escreveu várias cartas de amor para um amante.

Acontece que, 40 anos depois, uma jornalista encontrou as mesmas correspondências e decidiu investigar o que aconteceu no passado.

Além disso, ela ainda precisa lidar com os problemas do próprio relacionamento.

3. Um dia

Este filme clássico já ganhou muitos corações por aí! O filme lançado em 2011 é protagonizado pela famosa Anne Hathaway.

A trama relata sobre um romance iniciado na faculdade no exato dia 15 de julho.

Essa data é importante para acompanhar a vida deles ao longo de 20 anos.

Neste tempo, a protagonista enfrenta dificuldades para ser bem sucedida na carreira, enquanto o rapaz consegue muito êxito.

Mesmo vivendo com diversas pessoas, os laços do casal continua sempre, de alguma forma, interligados.

4. Você nem imagina

Você nem imagina é um filme adolescente bem fora dos clichês.

Nesta produção, a protagonista é a típica garota perdida e nada social, que alimenta uma paixão secreta pela menina encantadora da turma.

A jovem está sempre fazendo lição de casa dos colegas para ajudar em casa.

Mas o clímax acontece quando um garoto decide pedir a jovem para escrever uma carta para a ‘amada’, pois ele necessita de ajuda com o romance.

Acontece que os dois carregavam paixões pela mesma menina.

5. A Escolha

O protagonista desse romance inusitado vive uma realidade confortável, tem um bom emprego, amigos leais e uma casa.

O plano do homem é viver plenamente todos os dias e acredita que um relacionamento sério o limitaria.

Isso até conhecer a nova vizinha, que se muda para a casa ao lado.

Mesmo tendo um namorado, a moça o cativa de uma forma ímpar, logo de cara e faz com que os dois se entreguem a uma relação que nenhum deles esperava.

6. O Melhor Amigo da Noiva

Essa comédia romântica é uma outra excelente escolha de filme.

O ator protagonista vive a história de um homem bem-sucedido que mantém uma amizade saudável e muito viva com a melhor amiga.

O que complicou foi quando ela precisou viajar a negócios para a Escócia por seis semanas e, durante os dias afastados, o amigo descobriu estar apaixonado pela parceira.

Com a decisão de pedir a melhor amiga em casamento, ele foi surpreendido com o convite para ser padrinho da futura união da mulher.

Agora, o objetivo será impedir que esse casamento e tentar conquistá-la de uma vez por todas.