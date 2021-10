6 filmes românticos na Netflix para assistir com seu crush

O final de semana está chegando e quem não quer ficar de juntinho com o crush? E melhor ainda, assistindo aquele bom e velho filme de romance. Para além disso, o romance é um dos mais populares gêneros do cinema, desdobrando-se em drama ou comédia, prometendo emocionar ou arrancar risadas. Foi pensando nisso que hoje o Portal 6 selecionou para você 6 filmes românticos na Netflix. Vem com a gente!

6 filmes românticos na Netflix:

1. O Amor Não Tira Férias

Já pensou em tirar umas férias de tudo e todos que fazem parte da sua rotina e, literalmente, trocar de casa com uma estranha durante as festas de fim de ano? Em resumo, as personagens de Kate Winslet e Cameron Diaz toparam o desafio e encontraram a moradia uma da outra em um site de intercâmbios. Isso logo após sofrerem decepções amorosas.

2. Como Perder um Homem em 10 Dias

Basicamente, ela está disposta a conseguir o cargo dos sonhos na revista em que trabalha, e ele quer convencer o chefe a qualquer custo de que consegue fazer uma mulher se apaixonar por ele. Assim, em “Como Perder um Homem em 10 dias” temos Andie Anderson, uma jornalista de comportamento que fará qualquer coisa para escrever sobre política. Enquanto isso, Ben Barry quer comandar uma importante campanha de diamantes em sua agência publicitária.

3. O Melhor Amigo da Noiva

Primeiramente, temos Tom Bailey, um rapaz bonito e inteligente. Mas que foge de todo e qualquer relacionamento sério. Enquanto isso, sua melhor amiga Hannah, que encontra seu par ideal e decide se casar. O que ninguém esperava: o protagonista se dá conta de que sempre foi apaixonado por ela.

4. Para Todos os Garotos que já Amei

Nesse filme você e seu crush acompanharam a tímida, mas apaixonada e fantasiosa Lara Jean Covey. Em resumo, a história apresenta um costume curioso, mas característico da personagem: o hábito de escrever cartas para todos os garotos que já gostou na vida. Porém, o que a adolescente não esperava é que sua irmã mais nova um dia enviaria as declarações aos destinatários.

5. Questão de Tempo

Questão de Tempo traz uma história de amor num formato curioso. Mas interessante! Basicamente, após o filho Tim completar 21 anos de idade, seu pai decide que está na hora de revelar como os homens de sua família pertencem a uma linhagem de viajantes no tempo. Logo, Tim agora deve lidar com esse estranho poder e todas as consequências que podem ser desencadeadas.

6. Um Lugar Chamado Notting Hill

Finalizamos nossa lista com esse clássico! Basicamente, o filme acompanha William Thacker, morador de Londres que leva uma rotina monótona. Porém, um dia, Anna Scott acaba visitando seu comércio, que dá início a uma das mais clássicas histórias de amor do cinema.