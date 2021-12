Jovem de Anápolis é diagnosticada com tumor e cidade se mobiliza para arrecadar dinheiro da cirurgia

Anápolis tem se mobilizado fortemente para ajudar a jovem Anna Clara Hammes, de 19 anos, a arrecadar R$ 60 mil.

Ela foi diagnosticada com um tumor na hipófise – glândula localizada no cérebro, responsável por regular a atividade de outras glândulas do corpo, como a tireoide, por exemplo.

A maior preocupação, entretanto, é o local onde o problema está se formando: bem no ponto de encontro dos nervos dos olhos, o que pode causar danos permanentes na visão.

Esta situação exige que um procedimento cirúrgico seja realizado com urgência, justamente para evitar estas complicações tão severas.

As soluções públicas tomariam algum tempo, o que obrigou Anna e a família a buscarem apoio da população para custear a ação de forma particular.

Uma vaquinha online foi criada para ajudar a abater o valor necessário da cirurgia e respectivos honorários médicos. Até o momento desta publicação, 248 pessoas haviam doado alguma quantia.

Toda esta mobilização resultou em R$ 17.590,00 arrecadados em menos de 24h da campanha. Os interessados em ajudar podem acessar clicando aqui.

Uma forma de entrar em contato com Anna é através do telefone (62) 99158-1098, que também é a chave pix para quem quiser auxiliar desta forma.