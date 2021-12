Mulher é ‘cancelada’ após publicar vídeo dançando ao lado do filho intubado no hospital; assista

Um vídeo de uma tiktoker viralizou nesta última semana e dividiu opiniões de internautas após ela aparecer dançando, enquanto respondia uma pergunta de um seguidor sobre o estado de saúde do filho recém nascido.

O bebê estava intubado e com dificuldades para respirar, pois teria sido diagnosticado com Vírus Sincicial Respiratório (VSR), uma doença comum entre crianças com até 02 anos de idade.

Whitney Leavitt utiliza as redes sociais já há bastante tempo, compartilhando as vivências com a família e, agora, com o mais novo integrante.

É bem comum ver entre os conteúdos postados a mulher dançando e se divertindo enquanto reage às perguntas recebidas.

Acumulando mais de 476,1 mil seguidores na plataforma, a tiktoker foi bastante criticada por ter exibido ‘alegria e animação’ no post em que explicava o sério estado de saúde do filho.

Em defesa, ela publicou um novo vídeo explicando o porquê do feito e ainda sobre ter apagado a antiga gravação.

Segundo Whitney Leavitt, muitas pessoas a enxergaram de uma forma errada.

“Honestamente, essa sou eu, eu apenas tentando ser positiva com essa situação”, disse durante as lágrimas.