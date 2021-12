O tempo e as lições de 2021

Entre perdas e ganhos o ano de 2021 nos ensinou algumas lições. Aprendemos olhar o mundo de forma diferente, valorizando pessoas e momentos que não se repetem.

Aprendemos que o tempo é passageiro e senhor da razão, nos provocando lições inesquecíveis e intermináveis sobre a importância dos nossos pais, amigos e familiares.

Pergunte sobre a importância do tempo para uma mãe que não abraçou o filho pela última vez, ou para a noiva que esperou o noivo por décadas enquanto ele lutava em uma guerra.

Esse ano nos mostrou que a crise econômica pode ser capaz de complicar a vida das pessoas e que a crise sanitária alcança todos de alguma forma. O tempo nos mostrou que 2022 precisa ser mais leve e tranquilo para que possamos recuperar economia, saúde, afetos e emoção.

Assim como o aço fica mais forte quando forjado pelo fogo, espera-se que a sociedade compreenda que os pactos coletivos e a solidariedade são fundamentais para construir um país mais justo após grandes temporais. E a pandemia foi e ainda é um grande temporal.

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas às terças-feiras. Siga-o no Instagram.

