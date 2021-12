PIS 2022: benefício começa a ser pago em janeiro; veja quem terá direito

Provavelmente, você já sabe que os brasileiros começarão a receber o abono salarial de 2020 somente em 2022. Isso porque, normalmente, o pagamento do PIS/PASEP começa a ser feito em julho. Porém, em 2021, ele foi adiado para minimizar os impactos da pandemia. Mas, chega de rodeio, qual o calendário do PIS 2021 e do PIS 2022 e quem tem direito?

Primeiramente, o pagamento do PIS/PASEP de 2020, que deveria ter iniciado em julho deste ano, começará a ser feito a partir de janeiro de 2022, como já dito aqui. Além disso, o PIS de 2021 também não foi pago em julho, o que era esperado. Bom, e agora?

Basicamente, entenda que o pagamento que deve iniciar em janeiro é referente ao ano de 2020. Além disso, vai seguir de acordo com o mês de aniversário do trabalho. Assim, quem faz aniversário em janeiro recebe em janeiro, quem nasceu em fevereiro recebe em fevereiro e assim por diante até dezembro.

E o PIS de 2021?

No geral, a expectativa é de que ano que vem o trabalhador receba o PIS/PASEP em dobro. Isso porque a Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) indica que o abono salarial será pago de janeiro a dezembro. Sendo assim, o trabalhador deve receber o PIS/PASEP referente aos anos de 2020 e 2021 juntos a partir de janeiro de 2022. No entanto, isso ainda não foi definido pelo Governo Federal.

Quem tem direito ao PIS 2022?

Por fim, o PIS é destinado aos trabalhadores de empresas privadas e o PASEP aos funcionários públicos. Logo, vai receber esse abono quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias do ano e que recebe até dois salários mínimos por mês. Atualmente, esse valor é de R$ 2.200.

Ademais, quem tiver dúvidas a respeito do PIS pode entrar em contato com a Caixa Econômica Federal pelo site, aplicativo Caixa Trabalhador ou ligação gratuita (0800 726 0207). Já para os servidores públicos, o canal de dúvidas do PASEP é pelo Banco do Brasil por meio do site, aplicativo ou telefone (0800 729 0001).