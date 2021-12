No final do ano, o sonho de consumo de milhões de brasileiros são os prêmios dos sorteios da Mega da Virada. Em 2021, a loteria está prometendo pagar o maior prêmio da história: R$ 350 milhões. Com o prêmio é possível comprar uma infinidade de coisas.

Sorteada desde 2009, a Mega da Virada é uma ocasião especial pois, diferente das regras originais, não é necessário acertar os seis números para levar o prêmio principal.

Ganha a fortuna quem acertar a maior quantidade de números e, caso haja múltiplos vencedores, o prêmio é dividido de maneira igualitária.

E para ganhar existem vários tipos de apostadores, tem aqueles que acreditam em números da sorte, outros que bolam planos mirabolantes para vencer e tem aqueles que seguem algumas dicas.

Vai apostar? Veja todos os sorteios da Mega da Virada desde o início da premiação

No primeiro ano em que ocorreu o sorteio, em 2009, a Mega da Virada pagou R$ 144,8 milhões. Houveram dois vitoriosos que embolsaram 72,4 milhões cada. As dezenas sorteadas foram: 10 – 27 – 40 – 46 – 49 – 58. Em 2010, o prêmio foi ainda mais generoso: R$ 194,4 milhões divididos entre quatro ganhadores. Neste ano saíram as seguintes dezenas: 02 – 10 – 34 – 37 – 43 – 50.

Já em 2011, houve uma queda no valor total do prêmio. “Apenas” 177,4 milhões, mas o número de vencedores aumentou — sendo cinco no total. As bolinhas vencedoras foram: 03 – 04 – 29 – 36 – 45 – 55. Em 2012, pela primeira vez na história, a premiação ultrapassou a barreira dos R$ 200 milhões. Foram R$ 244,8 milhões divididos entre três ganhadores e as dezenas sorteadas as seguintes: 14 – 32 – 33 – 36 – 41 – 52.

O valor total voltou a sofrer um decréscimo em 2013, tendo pago R$ 224,4 milhões para os quatro vencedores. Neste sorteio, os números sorteados foram os seguintes: 20 – 30 – 36 – 38 – 47 – 53. No ano seguinte, em 2014, o total foi de R$ 263,2 milhões para quatro ganhadores e as dezenas vencedoras: 01 – 05 – 11 – 16 – 20 – 56.

Já em 2015, o pagamento voltou a cair sendo de R$ 246,6 milhões para seis sortudos que apostaram nas seguintes dezenas: 02 – 18 – 31 – 42 – 51 – 56. O valor do prêmio voltou a sofrer um decréscimo em 2016, pagando R$ 220,8 milhões para os seis ganhadores que venceram ao apostar no: 05 – 11 – 22 – 24 – 51 – 53.

Enquanto em 2017, o valor voltou a subir e pela primeira vez foi pago mais de R$ 300 milhões, foram exatamente R$ 306 milhões divididos entre 17 apostadores e o sorteio foi o seguinte: 03 – 06 – 10 – 17 – 34 – 37. Em 2018, foram R$ 301,6 milhões distribuídos para 52 ganhadores que assinalaram as seguintes dezenas: 05 – 10 – 12 – 18 – 25 – 33.

Por fim, em 2019, o valor de R$ 304 milhões ficou com quatro sortudos que marcaram: 03 – 35 – 38 – 40 – 57 – 58. No último sorteio realizado pela loteria em 2020, os números foram: 17 – 20 – 22 – 35 – 41 – 42 e dois sortudos dividiram R$ 325,5 milhões.

