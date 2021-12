Vídeo que mostra Papai Noel da Carreta Furacão sendo ‘ressuscitado’ pelo Corpo de Bombeiros tem final surpreendente; confira

Uma enorme confusão contando com personagens da Carreta Furacão, um cachorro caramelo, profissionais do Corpo de Bombeiros e muita diversão acabou viralizando nas redes sociais após um vídeo publicado no Instagram.

Nele é possível visualizar um homem fantasiado de Papai Noel caído no chão, enquanto o personagem fofão o abraça dizendo ‘morreu’.

Durante os segundos de ‘desespero’, diversos socorristas fingem estar, de fato, ‘ressuscitando’ ele.

Após um tempo, o Papai Noel se levanta e volta para a brincadeira com direito a danças, pulos e muitos sorrisos.

Ao que tudo indica, os bombeiros foram convidados para a encenação e pareceram estar bastante animados e contentes.

O vídeo postado pela página Rolê Aleatório teve diversos comentários de internautas rindo da situação.

“É a energia do Brasil, bicho”, disse um.

“Não teve vira-lata caramelo, mas teve labrador caramelo”, pontuou outro sobre o animal que aparece nas cenas.

“Isso representa o Brasil mais que samba e futebol”, brincou outro.