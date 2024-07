6 hábitos que podem estar atrapalhando suas noites de sono

Alguns comportamentos comuns são grandes vilões de uma noite bem dormida

Ruan Monyel - 19 de julho de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/SHVETS production)

Boas noites de sono são cruciais para nossa saúde e bem-estar, mas muitas vezes acabamos enfrentando sérios problemas na hora de dormir.

Afinal, quem nunca ficou virando de um lado para outro na cama sem conseguir dormir, não é mesmo? O que muitos não sabem é que a insônia pode ser provocada por alguns hábitos comuns.

E embora pareça besteira, manter esses comportamentos que atrapalham o sono pode trazer inúmeros problemas a longo prazo.

6 hábitos que podem estar atrapalhando suas noites de sono

1. Uso excessivo do celular

É extremamente comum verificar as notificações e atualizações nas redes sociais antes de dormir, porém, o uso descontrolado do celular é o inimigo número um do sono.

A luz azul emitida pelo dispositivo diminui a produção de melatonina, ou seja, quanto mais tempo se usa o celular, mais difícil fica dormir.

2. Tomar muito café

A cafeína, presente não só no café, é um estimulante poderoso que pode acabar com as noites de sono de qualquer um.

Se consumida tarde demais ou em diversas doses durante o dia, ela pode gerar dificuldades para adormecer, mesmo que o organismo esteja acostumado ao consumo.

3. Praticar atividades físicas durante a noite

Embora fazer exercícios físicos regulares ajude a controlar o sono, praticá-los perto da hora de dormir é um erro muito grave.

Afinal, o exercício aumenta a temperatura corporal, despertando o organismo e liberando adrenalina, o que pode atrapalhar muito as noites de sono.

4. Comer alimentos pesados à noite

Existem diversos estudos sobre a relação direta da alimentação com o descanso e, segundo pesquisas, o que comemos antes de dormir afeta a qualidade do sono.

Sendo assim, refeições difíceis de serem digeridas, cheias de gordura ou muito apimentadas, podem causar desconforto e azia, tornando mais difícil adormecer.

5. Estresse e preocupações

Embora seja difícil evitar o estresse e as preocupações, esses sentimentos são inimigos do sono tranquilo.

Esse tipo de pensamento acaba estimulando o cérebro, e por mais cansado que o corpo esteja, a mente fica a mil, deixando a pessoa acordada.

6. Beber muito líquido à noite

Por fim, mesmo que seja fundamental beber ao menos dois litros de água por dia, o ideal é dividir essa quantidade em diversos períodos e diminuir o consumo durante a noite.

Afinal, quanto mais líquido se consome, mais idas ao banheiro na madrugada irão acontecer, fazendo com que o sono fique completamente desregulado.

