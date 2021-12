Tradicionalmente, a festa é aquela ocasião onde reunimos os parentes para aproveitar o Natal em família. Entretanto, essa reunião por vezes pode causar dores de cabeça devido a situações que possam ocorrer durante a celebração.

Para que isso não ocorra, preparamos uma lista com dicas para aproveitar o Natal em família.

6 dicas para aproveitar o Natal em família e não brigar com nenhum parente

1. Política? Só em 2022

Estamos passando por um momento onde os ânimos estão acirrados por conta da política do país e, com a chegada das eleições em 2022, a tendência é que haja ainda mais provocações neste meio tempo.

Nem todos os membros da família compartilham das mesmas posições políticas que você, portanto, evite este assunto e converse sobre outros que possam deixar o ambiente mais leve e livre de discussões.

2. Beba com moderação

Essa dica vale para qualquer período do ano, mas não custa nada reforçar no Natal. Apesar da bebida abrir portas para a criação de um ambiente mais descontraído, o contrário também pode acontecer e ficar um climão no local.

Não é proibido beber, porém evite o exagero. Não é bom pra ninguém e, de quebra, você pode se tornar o assunto da família até a próxima reunião.

3. Aproveite as companhias

Por vezes o Natal é a única ocasião onde reunimos os parentes, assim sendo, deixe as telas de lado, desconecte um pouco do celular e aproveite as companhias, pois esses momentos são raros.

4. Faça silêncio nos momentos certos

Rolou aquele momento constrangedor onde perguntam das namoradinhas? Saiba que fazer silêncio nos momentos corretos evita muitos desgastes nas relações familiares.

5. Seja bem humorado

Ninguém quer que o Grinch invada a ceia de Natal, não é mesmo? Portanto, esteja de bom humor para manter o clima de paz e harmonia durante a comemoração do nascimento de Jesus.

6. Escute o outro

Por ser a única ocasião onde toda a família se reúne, por vezes há a necessidade de se contar sobre o que aconteceu durante o ano. Esteja disponível para ouvir, as vezes você pode escutar uma boa história.

