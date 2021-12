Campo Limpo de Goiás fica de luto com a morte de Emival Silveira Duarte, o Valim

Primeiro secretário de Finanças de Campo Limpo de Goiás após a emancipação do município em 1997, Emival Silveira Duarte, o Valim, faleceu na noite desta quinta-feira (23) aos 74 anos.

Ele estava em tratamento contra um câncer e recentemente sofreu um AVC. Em nota publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Campo Limpo anunciou que o velório ocorre no Ginásio Leonardo de Andrade Simão e o sepultamento está previsto para às 12h desta sexta-feira (24).

Presidente da Câmara Municipal de Campo Limpo, o vereador Rafael Victor (DEM), falou em entrevista ao Portal 6 sobre o legado deixado por Valim para o município.

“Ele foi o primeiro secretário de Finanças do município após a emancipação, ele levou o nome da cidade para fora do estado. Tanto que Campo Limpo ficou conhecida como “Barretinho de Goiás, por conta do rodeio da cidade”, disse.

O vereador também falou sobre o clima que tomou a cidade após o falecimento de Emival. “O clima é de tristeza geral, todo mundo gostava dele, muito simples, humilde”, afirmou.

Além disso, Emival era muito querido em Anápolis, pois ocupou o cargo de gerente de um grande banco da cidade e fez parte da diretoria do Sindicato Rural do município.