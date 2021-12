Cobra que sobe em pé de abacate e ataca ninho de pomba passa o maior susto em família de Anápolis

Os moradores de uma residência do bairro Paraíso, localizado na região Sudoeste de Anápolis, foram surpreendidos por um invasor nada inofensivo.

Porém, quem acabou sofrendo as consequências disso não foram nem os proprietários do imóvel, mas sim uma “hóspede”.

Isso porque uma cobra jiboia entrou na casa e localizou o ninho de uma pomba que vivia por ali, no topo do pé de abacate, que fica no quintal.

O réptil não mediu esforços para abocanhar a presa, realizando uma escalada até o galho onde a ave morava para se alimentar.

Percebendo a situação, os moradores acionaram o Corpo de Bombeiros, que rapidamente se mobilizaram até o endereço.

Os militares também tiveram de subir na árvore para conseguir capturar a serpente. O resgate foi bem sucedido e ninguém se feriu.

A cobra, por sua vez, foi devolvida à natureza assim que a ocorrência foi finalizada.