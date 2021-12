UEG abre concurso público com 94 vagas; inscrições começam em janeiro

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) publicou o edital do concurso público para 94 vagas para docentes da instituição. São oportunidades para o preenchimento de postos e cadastro de reserva.

Os profissionais serão selecionados para os cursos de medicina, enfermagem, fisioterapia, educação física, farmácia, fisioterapia, ciências biológicas e estética e cosmética.

As inscrições tem início no dia 21 de janeiro de 2022 e se estendem até o dia 21 de fevereiro. O período para solicitar isenção da taxa de inscrição vai de 07 a 10 de janeiro. A banca organizadora do certame será o próprio Núcleo de Seleção da UEG.

Os candidatos devem se inscrever pelo site www.nucleodeselecao.ueg.br. A taxa de inscrição é de R$ 250. O resultado está previsto para ser publicado no dia 27 de junho.

Ao todo, serão quatro etapas: prova objetiva, prova dissertativa, prova didática e avaliação de títulos e produção científica. As provas objetiva e discursiva serão realizadas no mesmo dia e horário: 20 de março. Todas as etapas serão realizadas em Goiânia.

Os profissionais selecionados atuarão nos municípios de Itumbiara, Quirinópolis, Porangatu, Goiânia, Iporá e Ceres.