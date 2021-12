Foi tirar dúvida com a PM na Jaiara e acabou preso após policiais sentirem mau hálito

Um pedido de informação acabou obrigando a policiais a prender um motociclista de 39 anos em Anápolis.

O Portal 6 apurou que o homem parou a moto que conduzia no 28º BPM, localizado na Vila Jaiara e, ao realizar se aproximar dos policiais para tirar a dúvida, acabou sendo preso por conta do mau hálito.

Ele também apresentava outros sinais de embriaguez como voz arrastada, desequilíbrio e vermelhidão nos olhos. Ao soprar o bafômetro, o aparelho apontou positivo para álcool no sangue.

O resultado do aparelho foi 0,58 mg/l, índice acima do limite tolerado de 0,34 mg/l. Sem condições para dirigir, a moto foi imediatamente recolhida ao centro pátio da cidade e o homem levado à Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Lá, ele foi autuado com base no artigo 306 da Lei dos Crimes de Trânsito, que proíbe conduzir veículo com capacidade reduzida por conta do consumo de álcool ou drogas.

A pena para esse crime é detenção de seis meses a 03 anos, além de recolhimento de multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir qualquer veículo.