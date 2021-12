Na véspera do Natal, homem que bateu na esposa deficiente acabou levando surra dos vizinhos

A véspera de Natal na sexta-feira (24) foi bastante conturbada entre os moradores do Jardim Primavera 1º Etapa, bairro no extremo da região Sul de Anápolis.

Isso porque, ao chegar em casa sob efeito de álcool, um homem de 42 anos tentou agredir a esposa deficiente com uma barra de ferro.

Percebendo o tumulto, os vizinhos interviram e deram uma surra no agressor – que acabou ficando com marcas no abdomen, costas, rosto e braços.

Após apanhar dos vizinhos, o homem tentou fugir pelas ruas do bairro, mas acabou sendo encontrado pelos policiais que foram acionados para atender a ocorrência.

O autor das agressões foi encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil e preso por lesão corporal culposa, com atenuante de violência doméstica contra pessoa com deficiência.

Nestes casos, a pena pode variar entre dois meses a 01 ano. A penalidade ainda pode receber acréscimo de um terço da condenação por conta do agravante da vulnerabilidade da vítima.