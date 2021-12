Câmera flagra o exato momento em que goiano fica tetraplégico ao mergulhar em piscina

O goiano Leonardo Rangel, natural de Quirinópolis, município do Sudoeste Goiano, viralizou nas redes sociais nos últimos dias, depois de postar um forte vídeo do exato momento que mudou a vida dele para sempre.

Isso porque, na madrugada do dia 1º de janeiro de 2021, ele pulou em uma piscina, em um momento que era para ser de descontração.

Contudo, após o salto, o homem acabou fraturando a coluna cervical. Mesmo após duas cirurgias, ele foi diagnosticado com tetraplegia. Ou seja, perdeu os movimentos do tronco, pernas e braços.

“Era pra [sic] ser apenas uma brincadeira. Que sirva de alerta para quem gosta de piscina”, diz a vítima na publicação.

Postada no último dia 15 de dezembro, com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre o perigo de fazer manobras do tipo, as imagens já acumulam mais de 1 milhão de visualizações no Instagram.

Após a grande repercussão, Leonardo postou um outro vídeo, nesta segunda-feira (27), na mesma rede social, contando detalhadamente o ocorrido e mostrando que recuperou a movimentação dos braços e a sensibilidade em outras áreas.

“A recuperação é bem lenta. Sensibilidade normal é só daqui [ele apontou para região próxima ao diafragma]. Nos braços, eu sinto algumas regiões e no resto do corpo, só sinto o toque. Quente, frio e dor, não”.

Ele explicou que, embora consiga mexer os braços, ainda não tem o controle total das mãos e do tronco, o que ainda enquadra a condição dele como tetraplegia.

No perfil de Leonardo na rede social, foi deixado o link de uma rifa, criada com o objetivo de conseguir dinheiro para o tratamento de fisioterapia dele.

Comprando um bilhete por R$10, por exemplo, o interessado concorre a uma pulseira de ouro, avaliada em R$ 1 mil, além de dois pingentes de ouro, avaliados em R$ 300. Clique no link para garantir um número e ajudar.

Veja a seguir as imagens que viralizaram: