Dubladores de Bob Esponja, Mickey e Superman são confirmados em mega evento inédito em Goiânia

Festival ainda contará com a presença de grandes nomes do mundo gamer

Isabella Valverde - 28 de abril de 2024

Guilherme Brigs e Wendel Bezerra são atrações confirmadas no evento. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

É inegável dizer que algumas vozes marcaram toda uma geração e seguem conquistando uma legião de fãs. A boa notícia para os mais aficionados, é que Goiânia será palco para um mega evento inédito que reunirá grandes dubladores que conquistaram a admiração de milhares de pessoas.

Marcado para acontecer entre os dias 28 e 30 de junho, o 1º GO Game Festival reunirá em um só lugar, Wendel Bezerra, conhecido como a voz do Bob Esponja, Goku e Robert Pattinson, Guilherme Brigs, que dubla o Superman, Mickey e Buzz Lightyear, além dos youtubers Rato Borrachudo e Athos Gamer.

Abrindo a festividade, com personalidade única, Douglas Mesquita, mais conhecido como Rato Borrachudo, vai se reunir com os gamers goianos no dia 28 (sexta-feira).

No dia 29 de junho (sábado), data em que se comemora o Dia do Dublador, a grande atração do evento será Wendel, que compartilhará com o público um pouco das experiências vividas ao longo dos 40 anos de carreira.

Seguindo no mundo da dublagem, Guilherme Brigs subirá aos palcos no dia 30 do mesmo mês (domingo), prometendo momentos inesquecíveis para os fãs do mundo geek.

Não para por aí. Com mais de oito milhões de inscritos no canal do YouTube, em que faz tutoriais e da dicas sobre Minecraft, Athos Gamer é mais uma atração do dia 30.

O evento acontecerá no Estacionamento Deck Parking Sul (Piso 1), do Flamboyant Shopping, e ao chegarem ao local, os visitantes vão ser recebidos pela YouTuber Nyvi Estephan, considerada a melhor anfitriã do universo gamer da América Latina.

Permitindo uma verdadeira experiência para os “nerds” goianos, o 1º Go Game Festival contará com 5 mil m² de área, espaços temáticos, além da presença de ídolos da área.

Os interessados em participar podem garantir os ingressos por meio do site oficial do evento. As entradas custam a partir de R$ 60, tendo ainda planos especiais para curtir todos os três dias.