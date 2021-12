Ameaçado de extinção, orangotango de Sumatra dá a luz em zoológico dos EUA

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) – Uma fêmea de orangotango de Sumatra -uma espécie de primata ameaçada de extinção- deu a luz a um filhote macho saudável em um zoológico dos Estados Unidos na véspera de natal.

O parto foi feito no Audubon Zoo, em Nova Orleans, no estado americano da Luisiana. A fêmea Menari estava grávida de gêmeos -algo extremamente raro, presente em menos de 1% das gestações da espécie. Entretanto, um dos filhotes não sobreviveu.

De acordo com o zoológico, o filhote foi examinado por especialistas e estava saudável. Após nascer, a mãe cuidou da cria antes de tentar dar à luz ao segundo gêmeo. Contudo, os veterinários constataram que o filhote estava mal posicionado no ventre da mãe e tinha morrido.

“Este é um momento agridoce para nossa equipe, mas, dadas as complicações muito sérias com o segundo filhote, estamos extremamente felizes que Menari e o bebê sobrevivente estejam juntos e passando bem”, disse o veterinário sênior Bob MacLean. “Existem muitos riscos associados à gravidez, especialmente com mães pela primeira vez, mas nossa equipe veterinária está muito satisfeita com a recuperação de Menari e seus instintos maternos naturais até agora”.

Antes de engravidar, a orangotango Menari viu sua mãe, Feliz, parir sua meia-irmã Bulan em 2019.

Menos de 14 mil animais na natureza

O orangotango de Sumatra é uma das três espécies de orangotangos existentes no planeta e vive na Ilha de Sumatra, na Indonésia, Sudeste Asiático.

Ela é classificada como criticamente em perigo pela IUCN (União Internacional Para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais) -a terceira pior situação, superada apenas pela extinção na natureza e pela extinção completa de uma espécie.

De acordo com a IUCN, o último levantamento de população selvagem dos orangotangos de Sumatra encontrou apenas 13.846 indivíduos em uma área de 16.775 km² de floresta.