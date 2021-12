Batida entre carros na Jaiara causa danos em ‘Linguiça Exata’

Uma batida entre carros na Vila Jaiara causou danos não só aos veículos, mas também ao ‘Linguiça Exata’, estabelecimento situado no local da colisão.

De acordo com o relato das testemunhas presentes no local, o causador do acidente foi um homem de 31 anos que trafegava pela Avenida do Estado e não observou o sinal de pare.

Ao não respeitar a sinalização, ele acabou colidindo contra o condutor de 40 anos e que seguia na Avenida Ipameri. Por conta da batida, o motorista teve ferimentos no braço.

Na colisão, o carro acabou sendo arremessado na direção do estabelecimento ‘Linguiça Exata’. Parte da estrutura do local não aguentou o impacto e cedeu em cima do veículo.

O motorista que provocou o acidente confessou a culpa e por isso deve responder por lesão corporal culposa.