Goiás tem alerta de temporal para várias regiões com raios e rajadas de vento

A soma já atinge mais de 1 mil famílias de quilombolas ilhadas na zona rural e famílias da zona urbana desabrigadas. Córregos e rios com nível acima da média para esta época do ano e o avanço de uma enorme cratera na GO-188 – que interditou completamente a via.

Infelizmente, o recorte de estragos realizados pelas chuvas que atingiram os últimos dias as regiões Norte e Nordeste de Goiás pode ser ainda mais preocupante.

Segundo boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), devem cair entre 40mm e 50 mm de precipitações nessas localidades somente nesta quarta-feira (29). Raios e rajadas de vento podem acompanhar o fenômeno.

Destacadas no documento, as cidades de Alto Paraíso e Porangatu podem receber pancadas de chuva isoladas, com precipitação de até 35 mm cada uma.

Esse resultado é fruto de circulação de ventos fortes que conduz muita umidade para o estado de Goiás.

Tanto que a combinação da dupla calor e umidade favorece a formação de áreas de instabilidade em vários pontos – apesar de menos intensas.

Luziânia e Anápolis, por exemplo, a previsão para quarta-feira (29) é de 15 mm de chuva. Na capital, um pouco menos, 12 mm.