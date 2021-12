Cantor Maurílio não resiste e morre aos 28 anos, em Goiânia

Após três dias de pioras no quadro clínico, o cantor sertanejo Maurílio não resistiu. Ele veio a óbito na tarde desta quarta-feira (29), no Instituto Ortopédico de Goiânia, depois do agravamento na saúde causado por choque séptico.

O último boletim médico, divulgado no início da tarde, já revelava sinais de preocupação na equipe médica. Assinado pela médica Ava Caroline Martins Soares, o documento afirmava que ele tinha sofrido complicação hepática.

O artista, que fazia dupla com Luiza, seguiu recebendo atendimento de profissionais de múltiplas especialidades – como nefrologia, hematologia e neurologia.

Maurílio tinha 28 anos e foi internado no dia 15 de dezembro, ao passar mal durante a gravação de um DVD em Goiânia. No hospital foi detectado que o cantor apresentava quadro de tromboembolia pulmonar, situação que chegou a gerar três paradas cardíacas na unidade.

Ainda não foi publicado pela equipe da dupla nem por familiares informações sobre velório e despedida pelo público.