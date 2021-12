Famosos reagem à morte do cantor sertanejo Maurílio

O cantor Maurílio Ribeiro, da dupla sertaneja com Luiza, morreu nesta quarta (29) após passar duas semanas internado por tromboembolia pulmonar. O artista tinha estado grave e sofreu três paradas cardíacas em poucas horas.A morte repercutiu entre fãs, colegas de profissão de Maurílio, entre outras celebridades. O forrozeiro Wesley Safadão usou seu Twitter para enviar “sentimentos à família, amigos e fãs do cantor”. A artista Solange Almeida também mencionou a família, fãs e amigos de Maurílio em publicação na rede social.

A ex-BBB e cantora Gabi Martins publicou uma foto em seu story no Instagram aparentando choque: “Não, meu Deus, por que?”, escreveu. Já a ex-Fazenda Mileide Mihaile lamentou: “Meu conterrâneo foi para os braços do pai. Que Deus conforte os familiares e receba ele com muito carinho no céu.”

Tierry, cantor, foi um dos primeiros a manifestar seu pesar sobre a morte de Maurílio. “Hoje nada mais importa! Perdi mais um amigo e parceiro de caminhada”, publicou em rede social. O sertanejo Cesar Menotti foi breve em sua declaração, acompanhada por uma foto do colega tocando violão: “Que tristeza. Vai com Deus, Maurílio. #luto”

O músico e produtor Dennis DJ afirmou que “não dá para acreditar que [Maurílio] se foi”. “Que ano é esse!”, comentou, fazendo referência a outras tragédias que ocorreram no sertanejo em 2021, como a morte da cantora Marília Mendonça. O ator Rodrigo Lombardi disse, no Twitter: “Que notícia triste. É só coisa ruim acontecendo. Descanse em paz, Maurílio!”

Maraisa, da dupla com Maiara, publicou um pequeno texto em sua conta, junto a uma foto de Maurílio no palco. “Hoje, perdemos mais um grande amigo! Maurilio, um menino iluminado, da paz, e de muitos sonhos! Um talento inigualável! Que você siga no caminho da luz e nos olhe aí de cima, porque tenho certeza de que você está no melhor lugar do mundo… Onde você merece estar! Te amo meu amigo!”

Fora do mundo da música, o apresentador esportivo Benjamin Back relembrou o dia em que recebeu Luiza e Maurílio do programa Arena SBT. “Eles participaram do #arenasbt em outubro, um cara tão gente boa, apenas 28 anos. Que ele descanse em paz.”