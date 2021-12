Jada Pinkett Smith compartilha vídeo sobre a perda de cabelo devido alopecia

A atriz e empresária Jada Pinkett Smith , 50, mulher do ator Will Smith, 53, compartilhou nesta terça (28) um vídeo no Instagram mostrando a evolução da alopecia para seus seguidores. Ela revelou em 2018 que sofre de perda de cabelo devido à doença.

No vídeo, a atriz mostrou uma marca da queda de cabelo no couro cabeludo e disse que neste ponto só pode rir. “Vocês sabem que tenho lutado contra a alopecia, olhe para esta linha bem aqui. Ela simplesmente apareceu assim. E isso vai ser um pouco mais difícil para eu esconder, então pensei em apenas compartilhar para que vocês não façam perguntas.!

Jada, que estreou um novo corte de cabelo durante o verão, escreveu na postagem do vídeo: “Mamãe vai ter que levar até o couro cabeludo para que ninguém pense que ela fez uma cirurgia no cérebro ou algo assim. Eu e essa alopecia vamos ser amigos, ponto final!”

A primeira vez que a atriz revelou que luta contra a perda de cabelo foi em um episódio de seu programa Red Table Talk, em 2018 . “Foi assustador quando começou. Eu estava no banho um dia e, em seguida, apenas punhados de cabelo em minhas mãos. Foi uma daquelas vezes na minha vida que eu estava literalmente tremendo de medo”, disse ela na época no programa.

A estrela disse na época que cuidar do cabelo tinha sido “um lindo ritual” e que estava experimentando estilos de cabelo mais curtos e usando turbante. Mas ela acabou decidindo raspar os fios, dizendo que sua filha Willow, 21 -que também usava os fios raspados- “a obrigou a fazer isso”, pois era “hora de deixar ir”.

A última ideia de penteado de Pinkett Smith, no entanto, é algo com um pouco mais de brilho. “Você sabe que mamãe vai colocar strass lá, e eu só vou fazer uma pequena coroa para mim”, disse ela no vídeo, apontando para o topo de sua cabeça. “Isso é o que mamãe vai fazer.”