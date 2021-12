Superlotação de UPA da Vila Esperança faz Prefeitura adotar novo sistema de atendimento

Unidades de saúde dos Bairros São José, Bairro de Lourdes e Vila União começam a funcionar, a partir desta quarta-feira (29), até às 22h. O novo sistema de atendimento é uma estratégia criada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) para desafogar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança.

Ao Portal 6, a pasta informou que houve um aumento na procura pelos serviços de urgência e emergência relacionados a sintomas de síndromes gripais leves e dengue de até 80% nos últimos dias.

Assim, os pacientes vão passar por um processo de triagem e, conforme a classificação de risco, as pessoas que estiverem com casos leves serão transportadas em veículo do município para estas unidades sentinelas.

Inclusive, ressalta que, quadros sem gravidade, os centros médicos podem ser diretamente acessados por quem precisar de assistência.

A tomada de decisão ocorreu após circulação de um vídeo, feito por uma pessoa anônima, no qual é possível ver a unidade superlotada, com filas de pessoas em pé, escoradas em assentos e até mesmo sentadas e deitadas no chão, enquanto aguardam atendimento médico.

O vereador Policial Federal Suender (PSL), que repostou a filmagem nas redes sociais, foi um dos que se mobilizaram para cobrar respostas da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

“Vamos acompanhar de perto todo esse desenrolar”, afirmou na publicação, divulgada pelo Instagram. Nos comentários, usuários da rede mostraram indignação com o exposto pelo vídeo.

“Descaso total com a população”, “Não é possível que as pessoas não estejam vendo esse absurdo” e “Muito triste a realidade da saúde pública na nossa cidade”, foram algumas das manifestações.