Embora existam diversas superstições de simpatias para a virada de ano, usar específicas cores de calcinhas específicas é indispensável para muitas mulheres.

A crença consiste em passar a festa de Ano Novo com uma lingerie da cor que simbolize as metas para o próximo ano.

Amarelo, vermelho e branco são, geralmente, as prioridades das que se dedicam ao ritual.

Separamos uma lista com as principais e os significados que trazem consigo

6 cores de calcinhas para vestir no Ano Novo e o significado de cada uma delas

1. Verde

Se o ano de 2021 foi um período complicado, recheado de azares, nem questione outras cores de calcinhas: use a verde.

A cor remete a sorte e esperança, além de reestabelecer equilíbrio e saúde.

Invista na cor e se prepare para mudanças e muita sorte.

2. Preta

Ao contrário do muito se pensa sobre o preto, pasmem: o preto é capaz de espantar energias negativas.

É uma cor que emite muita força, então se o seu plano é tomar decisões certeiras em 2022, aposte nessa cor de calcinha.

3. Branca

Se o seu 2021 foi um ano de muitos conflitos, términos e brigas, aposte nas calcinhas brancas.

Com uma fama de gerações, o branco simboliza paz e renovação.

Se o desejo for viver um 2022 tranquilo, não existe e opte pela lingerie branca.

4. Amarela ou dourada

A queridinha de todo mundo que sonha com dinheiro e sucesso. As calcinhas douradas ou amarelas prometem trazer no próximo ano muito crescimento financeiro.

Essas cores simbolizam riqueza e será um forte contribuinte para alcançar seus sonhos.

5. Rosa e vermelha

Ambas as cores são mais voltadas para o amor.

Se o seu desejo para o ano seguinte for encontrar muitos crushes ou o amor da sua vida, aposte nas calcinhas rosas e vermelhas.

6. Roxa

A calcinha roxa é para quem está buscando uma nova etapa consigo mesma.

A cor roxa permitirá uma nova de autoconhecimento para 2022, afinal, ela significa intuição.

Roxo, lilás ou violeta estão ligados à espiritualidade e poderão trazer uma vibe de desapego no próximo ano.

