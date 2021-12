Cantora gospel pede orações após filho criar conta em site adulto e divide opiniões

A cantora gospel Eyshila Santos decidiu recorrer às redes sociais para pedir aos seguidores que orassem pelo filho após ele ter oficializado uma conta no site adulto ‘OnlyFans’.

No post feito pela religiosa, ela recita algumas passagens da Bíblia cristã enfatizando o descontentamento e reprovação com o comportamento do filho.

“Abençoar não é aprovar conduta. Abençoar é concordar que Deus cumpra a sua vontade e o seu propósito na vida das nossas futuras gerações”, pontuou.

“Eu oro para que Deus te guarde e te mantenha em um lugar seguro até que seus olhos se abram e você enxergue a grandeza do que Deus tem pra você”, continuou.

Nos comentários, diversos seguidores da cantora apoiaram a contrariedade da genitora.

Outro lado

Lucas Oliveira, filho de Eyshila, se assumiu homossexual abertamente no ano de 2019 após postar alguns conteúdos montado de Drag Queen.

Desde então, ele é perseguido pelos religiosos que apoiam a família do jovem.

A grande polêmica começou quando ele postou uma enquete nos stories perguntando se deveria criar ou não um perfil no OnlyFans.

No fundo da caixinha de votação havia uma foto seminude do rapaz.

Horas depois ele liberou o link do novo perfil dele no site adulto, prometendo mais conteúdos.

Veja:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Eyshila (@eyshilasantos)