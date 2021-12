Governo vai fazer sistema de ‘plantão’ para melhorar estradas afetadas pelas chuvas

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) anunciou, na última quinta-feira (30), um plano de ação para recuperar estradas e prestar auxílio à população no Nordeste Goiano que foi afetada pelas chuvas intensas.

Segundo a pasta, serão investidos R$ 80 milhões para atender à situação emergencial e garantir segurança para os motoristas e moradores da região poderem trafegar pelas vias.

O presidente da Goinfra, Pedro Sales, afirmou que a estratégia traçada pelo órgão busca atender aos municípios mais afetados com a queda de água torrencial, que apresentam rodovias alagadas e já perderam trechos de pontes e pontos de tráfego em estradas de terra.

“Trata-se de um plano de guerra, face à emergência que vivenciamos”, ressaltou o gestor. Ele também explicou que, durante a execução das obras até o final do período chuvoso, uma equipe de plantonistas atuará no local, para atender às necessidades dos usuários das rodovias goianas.

O governador Ronaldo Caiado (DEM), que está na região Nordeste do estado desde quinta-feira (30), anunciou que passará a virada do ano no local para acompanhar as obras e distribuição de cestas de alimentos.

Vale lembrar que, desde a última segunda-feira (27), foi decretado estado de calamidade nos municípios de Alto Paraíso de Goiás, Colinas do Sul, Teresina de Goiás, Cavalcante, Monte Alegre de Goiás, Campos Belos, Divinópolis de Goiás, São Domingos, Iaciara, Formoso, Niquelândia, São João d’Aliança, Guarani de Goiás e Flores de Goiás.