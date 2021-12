Novo benefício do Governo Federal começa a ser pago em janeiro; veja o calendário

Com toda certeza, você já deve ter ouvido falar do Auxílio Gás. Basicamente, o benefício atinge mais de 5,4 milhões de famílias brasileiras por meio do Auxílio Brasil. Além disso, o valor será de R$ 52. Bom, mas veja a seguir tudo sobre o novo benefício do Governo Federal. Desde quem vai receber até o calendário, que começa em janeiro.

Antes de tudo, vamos frisar que para receber o novo benefício o cidadão precisará dos mesmos cartões e senhas utilizados para acessar o Auxílio Brasil. Ademais, é possível fazer o saque nos caixas eletrônicos, nas lotéricas e nos correspondentes Caixa Aqui, além das agências da Caixa.

Ok, mas quando você irá receber o Auxílio Gás? A resposta é simples: o dinheiro poderá ser sacado a partir do dia 18. Inclusive, os valores são liberados conforme o final do Número de Identificação Social (NIS). Vale ressaltar que o dinheiro cai na conta de dois em dois meses.

Quem vai receber o novo benefício do Governo Federal?

No geral, quem tem direito ao benefício são as famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). Isso significa que são pessoas com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo. Mas também serão beneficiadas as famílias com integrantes do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Podemos ainda ressaltar que, segundo o Ministério da Cidadania, famílias que atendem aos critérios e tenham mulheres vítimas de violência doméstica sob monitoramento de medidas protetivas de urgência têm prioridade.

Pois bem, se ainda restam dúvidas se você vai ou não receber, acesse um dos aplicativos de contato. Por exemplo, no aplicativo do Auxílio Brasil e Caixa Tem ou por telefone, no Atendimento Caixa ao Cidadão, por meio do telefone 111.

Por fim, vale lembrar que não haverá cadastro para receber o novo benefício. Isso porque, o Governo Federal utiliza as informações do CadÚnico para definir os beneficiários.

Calendário 2022 de acordo com o final do NIS:

1 – 18/jan

2 – 19/jan

3 – 20/jan

4 – 21/jan

5 – 24/jan

6 – 25/jan

7 – 26/jan

8 – 27/jan

9 – 28/jan

0 – 31/jan