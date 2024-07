Como fritar e deixar o peixe sequinho (sem sujar o óleo e sem cheiro forte na cozinha)

2 segredinhos chave para você eliminar de vez problemas antigos e que todo mundo enfrente no preparo desse prato

Magno Oliver - 23 de julho de 2024

(Foto: Captura de Tela / instagram / Receitinhas.dabru)

Preparar um peixe frito e deixar ele sequinho e bem marinado no óleo, sem encharcar, sem desmanchar ou passar do ponto é habilidade para poucas pessoas.

Assim, o peixe frito é preferência nacional, no entanto é preciso muito cuidado no seu preparo. Além da sujeira, eles deixam um cheiro muito forte em toda cozinha.

Dessa forma, um canal no Instagram bombou nas redes sociais essa semana com uma dica de cheff para você não errar mais no preparo do seu peixe frito;

Como fritar e deixar o peixe sequinho (sem sujar o óleo e sem cheiro forte na cozinha)

Comer peixe frito todo mundo consegue, mas temperar, preparar e acertar o ponto certo da fritura é outra história, não é mesmo?

Para te ajudar nessa, o perfil no Instagram da @receitinhas.dabru trouxe um tutorial tiro e queda para você não errar mais no preparo do seu peixe sequinho.

Ingredientes

meia xícara de farinha de trigo

meia xícara de farinha de rosca ou de fubá

peixe para fritar

tempero a gosto

1 limão (somente a parte da casca)

Modo de preparo

Para começar, tempere o peixe da sua preferência e reserve em um recipiente. Em seguida, coloque em um recipiente as xícaras de farinha de trigo, de farinha de rosca e misture as duas.

Com o peixe já temperado, passe ele na mistura de farinhas e agora vem o primeiro truque de fritura. O canal ensina que você tem pegar a carne do peixe passada na farinha e molhar na água para depois colocar para fritar.

Para tirar o cheiro ruim dentro da cozinha, coloque um pedaço da casca do limão dentro da panela onde o peixe será frito. Isso vai fazer com que o cheiro ruim se espalhe pela cozinha toda.

Pra finalizar, basta retirar a peça frita, colocar em um recipiente com guardanapo e está pronto o seu peixe sequinho e fritinho.

Confira o vídeo completo da receita:

