Confronto com a CPE termina com a morte de dois bandidos perigosos

A noite de sexta-feira (31), véspera de Ano Novo, foi bastante violenta na zona rural de Pirenópolis, onde dois bandidos trocaram tiros com a Companhia de Policiamento Especializado (CPE) da 27ª Companhia Independente de Polícia Militar de Goianésia, no Vale do São Patrício, e acabaram morrendo.

Os suspeitos, de 19 e 21 anos, que seriam faccionados, estariam sendo procurados pelos policiais por causa de uma denúncia de que estariam buscando armas para cometer homicídios e transportando drogas.

A princípio, a suspeita é que a dupla iria armada até Goianésia para resolver um conflito na cidade. No entanto, acabaram sendo encontrados no meio do trajeto pela guarnição.

Ao receberem sinais de alerta para reduzirem a velocidade, os jovens desceram do veículo disparando contra os policiais, na tentativa de fugir pela mata no acostamento da rodovia.

Eles foram atingidos e precisaram ser encaminhados ao Hospital Municipal de Pirenópolis pela viatura da CPE, pois como não havia sinal telefônico, não foi possível acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Eles foram atendidos ainda com vida mas não resistiram aos ferimentos e morreram.

Junto dos criminosos, foram encontrados dois tabletes de entorpecentes, sendo que um era de maconha e outro de cocaína.