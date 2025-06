Preso homem que tentou matar outro com canivete em Aparecida de Goiânia

Câmeras de segurança registraram toda a ação, que aconteceu em uma distribuidora de bebidas

Da Redação - 19 de junho de 2025

Homem foi atacado na porta da distribuidora de bebidas. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 45 anos, foi preso após tentar golpear com canivete outro homem em uma distribuidora de bebidas, na madrugada desta quinta-feira (19), na Vila Oliveira, em Aparecida de Goiânia.

Câmeras de segurança flagraram quando um grupo de pessoas aparece conversando na porta do estabelecimento, momento em que o assunto parece evoluir para uma discussão.

Contudo, a situação se escalona quando o suspeito partiu para cima da vítima, já desferindo golpes com um canivete, sendo que um corte atingiu o rosto.

Enfurecido, o homem tenta agredir ainda mais o outro, desferindo murros, chutes e até arremessando objetos contra ele, jogando cadeiras, bancos e uma lixeira.

Ao ver que a agressão estava saindo do controle, outras pessoas tentaram intervir e segurar o suspeito, que parecia estar descontrolado com a discussão.

Diante disso, a Polícia Militar (PM) foi acionada e se dirigiu ao local, encontrando a distribuidora de bebidas completamente revirada após a tentativa de homicídio.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estiveram presentes, constataram que a vítima estava com um ferimento profundo no rosto, além de lesões nas costas, peito e no abdômen, sendo necessário encaminhá-lo a uma unidade de saúde.

Ao mesmo tempo, os militares realizaram patrulhamento na região, onde encontraram o suposto autor em uma padaria na mesma rua, sendo que ele foi apreendido em encaminhado a uma delegacia da Polícia Civil (PC).

Na unidade policial, o homem foi autuado pelo crime de tentativa de homicídio e preso em flagrante. Agora, ele deve ficar à disposição da Justiça.

