Com medo de ladrão, homem saca arma de fogo e mata filha adolescente por engano

Uma adolescente estadunidense, de 16 anos, foi morta pelo próprio pai nesta semana, após ser confundida com ladrão durante a madrugada.

De acordo com o portal ABC News, o homem tinha porte de arma, acordou assustado com os barulhos da garota e atirou nela antes mesmo de conferir a fisionomia.

A mãe da jovem, desesperada, acionou o resgate enquanto a filha agonizava no chão, mas infelizmente, os ferimentos eram muito graves e ela não resistiu.

A polícia regional foi acionada na residência e insistiu em afirmar que é necessário ter certeza antes de atirar.

“Em qualquer caso, se for apertar o gatilho, é muito importante saber quem é o alvo”, disse o profissional.

Vale ressaltar que não é a primeira vez que casos como estes acontecem nos Estados Unidos.

O país possui políticas que defendem o porte de arma ‘para proteção familiar’, mas diversas tragédias com armas acontecem diariamente.

Mais de 44.000 pessoas foram mortas com armas de fogo em 2021. Destes, 1.517 eram menores, segundo as informações do site Gun Violence Archive.