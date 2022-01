A cantora sertaneja Luiza, da dupla com Maurílio Ribeiro, publicou uma carta emocionante de despedida para o parceiro neste domingo (2). A carta, publicada no Instagram, é a primeira manifestação pública da artista desde a morte de Maurílio no dia 29 de dezembro.

Luiza começa a carta falando que no começo de fevereiro eles completaram sete anos anos de dupla. Ela revela que tem pegado o bloco de notas tentando escrever algo para aliviar a dor no peito e a vontade de conversar com o parceiro de dupla.

“Pedi tanto para Deus te tirar com saúde dali, para eu te abraçar, te pedir desculpas pelas inúmeras vezes que descontei minha TPM em você, para sentir seu cheiro de roupa limpa com Invictus. Para sentar com você e um violão e cantar só aquelas, que a gente ama.”

Na carta, ela conta que enquanto Maurílio estava internado conversou mentalmente com ele fazendo promessas. “Falei que viraria flamenguista. Disse que embrulharia o Zezé [Di Camargo] para te dar de presente. Que te esperaria com uma panela de feijoada quando você tivesse alta. Pedi para que tudo fosse só uma piada sem graça da vida. Eu acreditei na sua melhora até o fim”

Luiza diz que no dia que Maurílio morreu ela sabia a grande ligação que tinha com ele, mesmo sem querer acreditar. “Tamanha a nossa ligação que eu senti você comigo, seu cheiro, sua presença, ouvi sua voz, tudo foi louco pra mim, e apesar de ter sido e estar sendo muito difícil, eu entendi muita coisa nesses últimos dias.”

A cantora lamentou que só se aprende apanhando sobre as coisas mais valiosas da vida . “Eu nem lembro como eu era musicalmente antes de você, eu estou perdida, com medo, mas te juro, que independente do que eu for fazer da vida, eu vou levar você, sua voz, seu sonhos, seu olhar… tudo comigo. Aqui dentro.”

Luiza falou que Maurílio vai ter muito orgulho dela e agradeceu por ele ter sido amigo, irmãos e um dos amores da vida dela. “Eu sou sua fã. Eu vou fazer tudo que eu puder para cuidar da sua mãe e da Luana [viúva de Maurílio]. Nós estamos juntas aqui. Você me ensinou mais nesses 15 dias do que eu já aprendi nos meus 30 anos. Te amo, meu amor. Te amo demais!”

Maurílio morreu no dia 29 de dezembro no Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG). Ele estava internado desde o dia 20 na UTI de um hospital após sofrer três paradas cardíacas em decorrência de uma tromboembolia pulmonar. Antes disso, ele esteve internado cinco dias no Hospital Jardim América.

O músico vinha apresentando piora no quadro clínico desde a noite de 28 de dezembro. O último boletim, compartilhado pela assessoria de imprensa do músico, na manhã do dia 29, informou que ele seguia internado em estado grave, e tinha apresentado outra piora nas últimas 12 horas.

Durante a internação do cantor, Luiza e o perfil da dupla compartilharam o boletim médico do estado de saúde dele. Em uma das publicações, a cantora pediu orações para o amigo. “Não vamos desistir, nem desanimar, continuem orando, Deus está no comando e quem sabe de tudo é ele! Não vamos desanimar”, escreveu Luiza.