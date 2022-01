Goiânia será a primeira capital a receber show de Elba Ramalho e Padre Fábio de Melo

Os fãs do Padre Fábio de Melo e da Elba Ramalho em Goiânia podem se alegrar. No dia 05 de fevereiro, os cantores farão uma apresentação juntos no ginásio Goiânia Arena, localizado à margem da BR-153.

O show “Uma Noite Inesquecível” está previsto para começar às 20h. A capital goiana será a primeira a receber o projeto da dupla, que celebra a amizade e a vida com clássicos do MPB e hits de sucesso dos cantores.

Vale lembrar que Fábio de Melo e Elba Ramalho já gravaram canções juntos, como as músicas “O Inverno É Você”, “Maria e o Anjo” e “Oculto e Revelado”.

Os ingressos estão à venda na plataforma Balada App, com valores a partir de R$ 30 para o ingresso individual. Haverá meia-entrada solidária para aqueles que doarem um quilo de alimento não perecível.

Além das entradas individuais, foi disponibilizada a opção de reserva de mesa para quatro pessoas, pelo valor de R$ 2.000.

Para mais informações, entre em contato com a Top Hits, realizadora do evento, pelo telefone: (62) 99839-7545 ou pelo e-mail [email protected]