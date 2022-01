Prefeitura de Anápolis divulga lista de professores aprovados em concurso público

A Prefeitura de Anápolis fez uma nova convocação de 50 aprovados, sendo cinco PcD (Pessoas com Deficiência) no concurso público para o cargo de Professor P III (Pedagogo), realizado ainda em 2019. A nomeação será imediata.

O chamamento, dividido em dois editais, é para apresentação à Diretoria de Recursos Humanos e foi publicado na edição de terça-feira (04) do Diário Oficial do Município (DOM). A validade é de 30 dias a partir da data de veiculação.

Para tomar posse, o candidato precisa apresentar uma série de documentos, certidões e declarações. Os pessoais, entre eles: RG, CPF, certidão de nascimento e casamento e título de eleitor, devem ser fotocópias autenticadas.

Os aprovados ainda passam por exames de saúde, que devem ser apresentados à Perícia Médica da Diretoria de Operações e Recursos Humanos.

As listas de documentos e procedimentos necessários podem ser vistos diretamente no DOM, clicando aqui.

Os candidatos do Edital de Comunicação 001 são aqueles que optaram por não tomar posse no chamamento feito em 2020 e pediram transferência para o final da lista de aprovados. Já os do Edital de Comunicação 002, são convocados pela primeira vez.

Veja os nomes dos candidatos selecionados: