6 goianos com menos de 30 anos que fizeram sucesso em 2021

2021 foi um ano em que diversas personalidades ganharam notoriedade. Em Goiás, diferentes nomes conseguiram conquistar sucesso na área onde atuam, contando até mesmo com reconhecimento internacional.

Por isso, o Portal 6 fez um levantamento com 06 goianos com menos de 30 anos que se destacaram no ano que se passou. Confira:

Zé Felipe

O ano de 2021 foi recheado de sucessos para o artista goianiense. Aos 23 anos, o cantor acumulou hits nas plataformas digitais brasileiras, configurando por bastante tempo no topo das paradas nacionais.

Músicas como “Só Tem Eu” (lançada em 2020, mas que explodiu no início do ano seguinte); “Senta Danada”, com a dupla Barões da Pisadinha; e “Revoada no Colchão”, em parceria com Marcynho Sensação, acumularam centenas de milhões de reproduções nas redes sociais e sites de música.

Filipe Bragança

Também natural de Goiânia, o ator de 20 anos já era conhecido por ter interpretado o personagem Duda, no remake da telenovela Chiquititas.

Contudo, em 2021 ele se destacou após aparecer na série original brasileira “Dom”, da plataforma Amazon Prime Video. Ele também dublou o personagem Camilo, do filme de animação “Encanto”, produzido pela Disney.

Gustavo Oliveira

Um pouco mais afastado dos holofotes da mídia, o publicitário de 20 anos pode se orgulhar de um feito para poucos. Ele foi campeão no campeonato mundial de design gráfico, o ACA World Championship.

Ex-aluno do Sesi Vila Canaã, em Goiânia, o jovem bateu mais de 65 mil competidores, de diversos países, sendo também o único brasileiro a configurar entre os 10 melhores do torneio.

“Saber que existem pessoas que acreditam em você e que confiam em seu potencial, é algo gratificante”, agradeceu em publicação nas redes sociais.

Laís Nunes

Natural de Barro Alto, município no Norte de Goiás, a atleta de luta olímpica (wrestling) já havia representado o Brasil nos Jogos Olímpicos de 2016, realizado no Rio de Janeiro.

Voltando ao torneio em 2021, pelas Olimpíadas de Tóquio, a goiana foi eliminada nas oitavas de final da competição. Contudo, o simples fato de ter representado todo um país no torneio clássico já é um fato histórico.

Hariany

Desde que participou dos reality shows “Big Brother Brasil” e “A Fazenda” em 2019, a jovem de 24 anos vem fazendo sucesso nas redes sociais, se tornando uma influenciadora digital de renome.

Em 2021, o número de seguidores da modelo, nascida em Senador Canedo, chegou a 10 milhões. Hariany também estrelou diversas campanhas publicitárias para marcas famosas no Brasil.

Mariana Perdomo

Ao 28 anos, a empreendedora que deu origem à confeitaria de sucesso em Goiânia pode se orgulhar de ter uma marca consolidada no mercado local.

Nascida em Iporá, município localizado no Oeste Goiano, a jovem viu a doceria atingir mais de 700 mil seguidores, crescendo mais de 50 mil em um ano.