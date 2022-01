Corrida por testes de Covid-19 e Influenza lota a Praça Bom Jesus

Quem passou perto da praça Bom Jesus, no Centro de Anápolis, deve ter percebido uma mobilização massiva de pessoas no local durante esta semana, especialmente nesta quinta-feira (06).

É que a localidade foi o principal ponto escolhido para sediar a testagem em massa para Covid-19 e Influenza na cidade.

O Portal 6 conversou com alguns moradores do município que fizeram parte das imensas filas para conseguir dar sequência na realização dos testes.

Uma jovem grávida, de 26 anos, que preferiu manter a identidade sob anonimato, contou à reportagem que se deslocou do setor Industrial até a praça por volta das 08h, mas só conseguiu sair de lá com o resultado depois de 12h30.

“Estava muito desorganizado, não tinha ninguém para esclarecer dúvidas. Eu fiquei na fila como qualquer um e só fui perceber que tinha uma preferencial depois que cheguei mais perto e resolvi ir perguntar”, explicou.

“Ficamos por horas sem receber a senha para dar continuidade nos procedimentos”, complementou.

Outra pessoa que teve de enfrentar a longa espera foi Deborah Denise Honorato, de 23 anos. À reportagem, ela explicou que saiu da Jaiara, na região Norte da cidade, e chegou no ponto de testagem por volta das 09h20.

A saída com o resultado, entretanto, só foi possível depois das 13h, já no período vespertino.

“Desde que cheguei, já tinha uma fila gigante para apenas conseguir a senha que levaria ao próximo passo, que era aguardar ser chamado para completar uma ficha”, disse.

Assim como no outro relato, a jovem confirmou que, em determinado momento, as entregas pararam, travando a sequência do processo.

“Tivemos de esperar em pé até retomarem a distribuição das senhas. Um pessoal da fila resolveu ir buscar informações e nos disseram que tínhamos de esperar 170 pessoas fazerem os testes para entregarem novas”, compartilhou também.

Perigos

Além do óbvio incômodo de ficar esperando, a situação pode acarretar em diversas outras complicações para quem estiver esperando na fila.

Afinal, todos os presentes estão lá por suspeitar de alguma relação com os vírus. Ou seja, a aglomeração pode causar uma dupla infecção ou até mesmo uma nova contaminação em alguém que testaria negativo em condições ideais.

Por isso, é muito importante manter o uso da máscara a todo momento, além também de respeitar o distanciamento mínimo nas filas.

Outras opções

Conforme apurado pelo Portal 6 junto à Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), são várias as localidades no município que estão realizando os testes.

Sendo assim, alguém que esteja se sentindo mal e apresente os sintomas clássicos das doenças, pode visitar a UPA Vila Esperança, UPA Pediátrica ou as unidades de saúde do Parque Iracema, Bairro de Lourdes, Vila União e São José.

Nesses pontos, após uma avaliação e decisão médica, o pedido de testes poderá ser feito e encaminhado.