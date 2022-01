OVG publica edital do programa que vai dar 5 mil bolsas em faculdades para estudantes carentes

A Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) publicou nesta quarta-feira (05) o edital do Programa Universitário do Bem (ProBem). O documento pode ser acessado diretamente no site da entidade.

São cinco mil bolsas em faculdades para estudantes carentes de Goiás. Deste total, mil delas são integrais e outras quatro mil parciais – que correspondem a 50% do valor da mensalidade.

A abertura das inscrições está prevista para o dia 10 e se estendem até o dia 23 deste mês e devem ser realizadas pelo site da OVG.

Para concorrer à bolsa é necessário que o estudante esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e possua vaga na instituição de Ensino Superior. A inscrição no CadÚnico precisa ter sido realizada até o dia 12 de dezembro de 2021.

O custeio das bolsas parciais tem valor limitado a R$ 650, enquanto as integrais podem custar até R$ 1.500. Por outro lado, os valores aumentam nos cursos de Medicina e Odontologia, sendo R$ 2.900 para o benefício parcial e R$ 5.800 para o benefício integral.