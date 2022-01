Pirenópolis pode se tornar Patrimônio da Humanidade com reconhecimento da Unesco

Ruas de pedra, casarões e igrejas com arquitetura colonial e belas paisagens naturais. Essas são as principais características que vêm à mente quando se imagina Pirenópolis, cidade goiana que é considerada um Patrimônio Nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Desde 1990 com esse título, o município busca agora por reconhecimento internacional. A prefeitura local está trabalhando junto com o Iphan para ser registrada como Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade.

A instituição responsável por dar essa titulação é a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco). Contudo, a avaliação do órgão internacional pode durar até 05 anos.

Enquanto isso, a gestão de Pirenópolis já deu início à documentação necessária para a candidatura, assim como o inventário do município, e organiza um levantamento de estudos a respeito da história da localidade.

Além de ser um dos principais pontos turísticos visitados em Goiás, a cidade fundada em 1727 por mineradores de ouro é parte importante no desenvolvimento histórico do estado.

“[Pirenópolis] reúne um dos mais ricos acervos patrimoniais do Brasil Central e se manteve como testemunho vivo dos primeiros tempos da ocupação do território goiano”, destaca a página do IPHAN.