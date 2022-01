Bazar em Anápolis servirá para arrecadar fundos para garotinho recém transplantado

A solidariedade estará presente em Anápolis neste sábado (08), pois será realizado um bazar com o objetivo de arrecadar fundos para o pequeno Davi Luís, de 05 anos, que recentemente passou por um transplante de medula óssea em Belo Horizonte (MG).

Com início previsto para às 09h da manhã e término às 17h, o evento será na Avenida Planalto, quadra 81, lote 01, Vila Jaiara.

No bazar serão comercializados diversos itens como roupas, sapatos e acessórios. O principal atrativo será o preço, as peças custarão até R$ 10 e todo o dinheiro arrecadado será usado para custear a permanência do garoto e da mãe em Minas Gerais.

Ao Portal 6, Maria da Conceição, avó do garoto, falou sobre a expectativa para para o bazar.

“Não existe uma estimativa de quanto a gente vai conseguir arrecadar com este evento, mas aquilo que vier é bem vindo”, disse.

Davi Luís está com a mãe em Belo Horizonte desde setembro de 2021. Inicialmente, a estimativa era de que eles passassem 100 dias na cidade, mas a permanência teve que ser estendida.

No momento, o garoto está impossibilitado de voltar para casa pois está com a chamada doença do hospedeiro, quando as células da medula óssea ou células-tronco do doador atacam o receptor.

Apesar de estar hospedada em uma casa de apoio em Belo Horizonte, a família possui alguns gastos, já que Davi só pode comer alimentos que sejam preparados na hora.

Além disso, ele precisa ser transportado de maneira diferente por conta do processo pelo qual está passando.

“A mãe não pode andar com ele na condução. Ele tem que andar de Uber e com todo o cuidado, não pode vacilar com a Covid”, explicou a avó.