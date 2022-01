Quais suas prioridades para 2022?

Início de ano. É comum buscarmos metas e projetos de vida. Para muitos a expectativa de melhoras, e para outros a tristeza do fracasso ou a incerteza do futuro.

O que você espera desse ano?

O que você quer conquistar esse ano?

O que você quer eliminar esse ano?

As respostas a essas perguntas serão nossas prioridades e determinarão o sucesso do nosso ano. Seja fiel a essas prioridades e trabalhe com estratégia.

Vou dividir com vocês leitores, algumas prioridades que estabeleci para minha própria vida para 2022:

a) Melhorar minha vida financeira. Não tendo dívidas, gastando bem e estudando o assunto pra investir melhor; b) Abolir fofocas e conversas improdutivas que nos fazem distrair e nos afastam de nosso propósito de vida; c) Agir sempre com verdades. Aqui cito Martinho Lutero: ” A paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço”; d) Eliminar vícios e preguiças. O que fizer, farei com excelência. Isso abre portas e atrai pessoas estratégicas; e) Aproximar-me de meus amigos, e do meu melhor amigo que é Deus.

A ideia com essas prioridades como dito anteriormente é ter sucesso esse ano. E sucesso pra mim NÃO É ter títulos, status social e dinheiro. Sucesso é muito maior que isso. É cumprir o propósito aqui nessa terra, sem negociar minha paz interior e meus princípios.

E vocês? Querem e acreditem em um ano excepcional? Fica a dica. Saiam também da zona de conforto, sem desculpas respondam às três perguntas do inicio desse artigo, e estabeleçam e conquistem suas prioridades.

É isso.

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo PSB. Escreve todas às sextas-feiras. Siga-o no Instagram.

