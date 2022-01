Vestibular Top 50 da UniEVANGÉLICA oferece bolsas de até 100%

Aproveite a oportunidade de estudar na Universidade Evangélica de Goiás- UniEVANGÉLICA. Estão abertas as inscrições para o vestibular Top 50 da instituição.

Os 50 melhores colocados receberão bolsas que podem chegar a 100%, conforme o desempenho. A promoção é por tempo limitado.

As provas ocorrerão no dia 30 de janeiro de forma online – as inscrições e agendamentos podem ser feitos pelo site da UniEVANGÉLICA. O benefício vale para todos os cursos, exceto medicina.

Atenção

O processo seletivo também se estende a todas as demais instituições de ensino superior mantidas pela AEE. São elas: UniEVANGÉLICA, Faculdade Evangélica Raízes e Faculdades Evangélicas de Ceres, Rubiataba, Goianésia, Jaraguá e Senador Canedo. As inscrições também podem ser feitas nos respectivos sites institucionais.

Universidade Evangélica de Goiás

Recentemente, a UniEVANGÉLICA recebeu o título de universidade, o que coloca a instituição entre as melhores do país. Além disso, ano após ano, os índices da Uni não param de crescer.

O resultado do Índice Geral de Cursos (IGC) 2019 divulgado pelo Ministério da Educação confirmou que a Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA está entre as principais instituições de ensino superior (IESs) do Estado de Goiás. Com conceito 4, permanece entre as quatro melhores, conforme a avaliação. O Curso de Medicina possui conceito 5.

No ano passado, a instituição já havia ficado entre as 10 melhores IESs, também com conceito 4, conforme o IGC 2018. E por dois anos seguidos, é a mais bem colocada de Anápolis.

O foco em modernidade, a aplicação de novas metodologias e a qualificação do corpo docente, associados a investimentos em pesquisa, ampliação dos cursos oferecidos e contínua melhoria da infraestrutura representam alguns dos motivos que levaram o Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA a receber posição de destaque.