Transportando duas criancinhas, carreta descontrolada tomba na GO-060

Equipes do Corpo de Bombeiros tiveram de se mobilizar no final da manhã deste sábado (08) para socorrer as vítimas de acidente de trânsito na GO-060, no perímetro urbano de São Luís de Montes Belos, cidade localizada a 127 km de Goiânia.

Informações preliminares da corporação dão conta de que o motorista de uma carreta, carregada de cimento, perdeu o controle da direção, saiu da pista e acabou tombando.

Além do condutor, estavam no veículo uma mulher e os dois filhos dela, de 06 e 03 anos. Todos os três últimos sofreram alguns ferimentos e tiveram de se ser levados para um hospital local.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi acionada e esteve lá para ajudar na prestação dos primeiros socorros.

Já o responsável pela carreta não teve nenhuma lesão e pôde permanecer na cena do acidente para prestar esclarecimentos à Polícia Militar, que acompanhou o caso.