MG tem 138 cidades em situação de emergência em razão das chuvas

A Defesa Civil de Minas Gerais contabiliza desde outubro 138 cidades em situação de emergência em razão das chuvas que atingem o estado.

O balanço divulgado no início da tarde deste domingo (9) contabiliza seis mortos, 3.374 desabrigados e 13.723 desalojados. As vítimas do desabamento de parte do cânion no lago de Furnas, em Capitólio, não estão incluídas na contagem.

Neste fim de semana, houve uma morte em Belo Horizonte, em razão do desabamento de uma casa, e em Betim. Na capital, a estrutura de um prédio cedeu após as fortes chuvas.

No sábado, a chuva provocou o transbordamento de uma pequena estrutura ligada a uma barragem em Nova Lima, provocando a interdição total da BR-040, na altura da cidade.

Até o início da noite deste domingo, a concessionária Via-040 realizava a limpeza da pista em conjunto com equipes da mineradora Vallourec, responsável pelo dique que transbordou.

A rodovia federal em Minas Gerais também tinha outros três pontos de interdição parcial, em razão de deslizamentos de encosta e queda de árvores.

A rodovia Fernão Dias (BR-381), na altura do km 506 em São Joaquim de Bicas, também estava totalmente interditada em razão da iminente transbordamento do rio Paraopeba. No km 527, em Brumadinho, também há fechamento completo da estrada porque a pista cedeu.

“Todas as secretarias do estado estão empenhadas na operação para fornecer apoio necessário. Estamos em alerta máximo devido ao alto volume de chuvas que cai em diversas partes de Minas, atuando para conter os riscos através da Defesa Civil e demais órgãos competentes”, afirmou o governador Romeu Zema (Novo), em sua rede social.